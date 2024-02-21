Мошенники обманули Apple на $3 млн, отправляя на ремонт поддельные iPhone

Накануне двое мужчин из Мэриленда, США были признаны виновными в отправке Apple тысяч поддельных iPhone на ремонт с целью получить взамен настоящие смартфоны.

«Это серьезное преступление, причинившее серьезный ущерб компании», — отметил представитель прокуратуры.

Теперь злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.

По словам представителя властей, 33-летний Хаотянь Сун и 33-летний Пэнфей Сюэ приобретали поддельные iPhone в Гонконге начиная с 2017 года и отправили на ремонт Apple около 5000 фальшивых телефонов за последние два года.

Они использовали поддельные серийные номера, чтобы избежать выявления своего обмана. Помимо подделки серийных номеров, мошенники использовали различные псевдонимы, чтобы замести следы.