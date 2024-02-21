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В магазин Google Play Store внедрили искусственный интеллект

Магазин приложений Google Play Store продолжает совершенствоваться, на этот раз благодаря использованию искусственного интеллекта.

В магазин Google Play Store внедрили искусственный интеллект
© Ferra.ru

Компания тестирует новую функцию под названием App Highlights, которая использует ИИ для выделения ключевых аспектов приложений и предоставления краткого описания.

Поскольку эта функция находится на стадии тестирования, доступ к ней получили лишь некоторые пользователи. Если вы среди них, то нововведение можно найти на странице с подробностями о приложении, прямо под кнопкой установки.

Ранее в этом году Google уже тестировала похожую функцию с использованием ИИ — раздел FAQ в магазине Play Store. Однако, в отличие от FAQ, App Highlights предлагает более краткую и информативную сводку о приложении.

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