Lenovo готовит собственную операционную систему с ИИ

Китайская компания работает над новой операционной системой, которая, со слов инсайдеров, должна стать конкурентом для популярной у пользователей Windows от Microsoft.

Некоторые уже окрестили будущую ОС убийцей Windows, хотя даже рабочего названия или каких-то деталей до сих пор не приводят. Однако сам факт разработки, тем более сотрудниками Lenovo, любопытен, потому что от этого вендора мы привыкли видеть в первую очередь ноутбуки под управлением творения Microsoft.

Tweaktown сообщает, что о разработке продукта стало известно на выставке CES 2024 от вице-президента Лю Джуна. Тот сообщил, что релиз операционки запланирован когда-то на 2024 год. Решение о разработке было принято, потому что Lenovo тоже считает внедрение ИИ в жизнь пользователей перспективным шагом.

Экспериментами с нейросетями сейчас занимаются почти все крупные технологические компании, и Lenovo решила не отставать.