Google закрыла доступ к первой бете Android 15

Недавно Google объявила о выпуске Android 15 Developer Preview 1 (DP1). Однако первоначальный запуск был прекращен из-за временного отключения загрузок в связи с «критической проблемой».

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На веб-сайте Android Developers компания Google объявила, что временно приостанавливает загрузку Android 15 DP1.

По словам представителей поискового гиганта, причина кроется в известной проблеме при сторонней загрузке OTA-образов.

Похоже, что при подобном типе скачивании Android 15 DP1 бывают случаи, когда возникает сообщение «Устройство повреждено» после завершения загрузки.

Хотя Google временно остановила загрузку OTA-образов новой версии Android, есть обходное решение, которое все еще можно использовать. Google рекомендует вместо сторонней загрузки, прошивать заводской образ для тестирования устройств.