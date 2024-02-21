Amazon сообщил характеристики нового смартфона Vivo iQOO Z9

Новый смартфон Vivo iQOO Z9 готовится к своему международному дебюту, и Amazon уже начала разглашать его характеристики.

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По информации, размещенной на Amazon India, новинка будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 7200, камерой с основным объективом от Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и скругленными углами.

При этом данные от Geekbench говорят о том, что модель iQOO Z9 под номером Vivo I2302 показала результаты в 1182 балла при одноядерном тесте и 1883 балла в многоядерном, что может показаться несколько ниже средних значений, но следует учитывать, что это предварительная информация.

Ожидается, что смартфон получит экран с диагональю 6.64 дюйма и разрешением FullHD+, поддерживающий частоту обновления 120 Гц и имеющий максимальную яркость 1800 нит.

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Кроме того, он будет обладать скоростью регистрации касаний 360 Гц и быстрой зарядкой мощностью 44 Вт с 5000 мАч аккумулятором.