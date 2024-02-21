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Гарнитуры Apple Vision Pro подешевели в России на полмиллиона

Стоимость Apple Vision Pro в РФ с момента старта продаж в стране снизилась более чем в два раза. Если в начале февраля на «Яндекс Маркете» она стоила 899 тыс. руб., то сейчас её можно приобрести за 412 тыс., сообщают «Известия».

Гарнитуры Apple Vision Pro подешевели в России
© globallookpress.com

Руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова пояснила, что на момент начала продаж стоимость любого продукта Apple завышена на 40 50%. Товар зачастую завезен неофициально. Но примерно через месяц на рынок приходят основные партии по схеме параллельного импорта, в результате цена снижается до реального уровня.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время цена упадет ещё на несколько десятков тысяч рублей — это связано с тем, что пользователи теряют к нему интерес. Масштабных продаж устройства не наблюдается ни в России, ни в мире.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов считает, что Vision Pro на сегодняшний день не стоит своих денег. Проблема заключается в сырости операционной системы, а также недостаточной комфортности ношения.

Ранее сообщалось, что пользователи по всему миру начали массово возвращать гарнитуры обратно в магазины. Они жалуются на проблемы со здоровьем при использовании устройства, в частности, на головные боли и напряжение глаз.

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