Гарнитуры Apple Vision Pro подешевели в России

Стоимость Apple Vision Pro в РФ с момента старта продаж в стране снизилась более чем в два раза. Если в начале февраля на «Яндекс Маркете» она стоила 899 тыс. руб., то сейчас её можно приобрести за 412 тыс., сообщают «Известия».

Руководитель направления Apple компании diHouse Любовь Морозова пояснила, что на момент начала продаж стоимость любого продукта Apple завышена на 40 50%. Товар зачастую завезен неофициально. Но примерно через месяц на рынок приходят основные партии по схеме параллельного импорта, в результате цена снижается до реального уровня.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время цена упадет ещё на несколько десятков тысяч рублей — это связано с тем, что пользователи теряют к нему интерес. Масштабных продаж устройства не наблюдается ни в России, ни в мире.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов считает, что Vision Pro на сегодняшний день не стоит своих денег. Проблема заключается в сырости операционной системы, а также недостаточной комфортности ношения.