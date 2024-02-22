Adobe внедрил ИИ-ассистента в продукты Acrobat и Reader

Американский разработчик программного обеспечения Adobe представил бета-версию AI Assistant. Компания внедрила чат-бота в свои продукты Acrobat и Reader. Об этом сообщила пресс-служба Adobe.

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AI Assistant работает на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Чат-бот создаёт резюме и формирует выводы из длинных документов, отвечает на вопросы пользователей, готовит информацию для отчётов и презентаций, отправки по электронной почте.

В AI Assistant используются те же модели искусственного интеллекта и машинного обучения, которые лежат в основе Acrobat Liquid Mode — специального режима чтения PDF-файлов на мобильных устройствах. Эти ИИ-модели обеспечивают глубокое понимание структуры и содержания PDF-файлов, заявили в Adobe.

Пока ИИ-ассистент способен одномоментно обрабатывать один документ. В будущем он сможет искать информацию в нескольких файлах.

Бета-версия AI Assistant доступна пользователям индивидуальных и коллективных тарифных планов Acrobat Standard и Pro. В Reader функция появится в ближайшие недели.