Ученые создали меняющие цвет чернила для 3D-принтера

Американские инженеры из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали светочувствительные чернила для 3D-принтера, способные иметь разные оттенки в разных частях одного изделия без применения красителей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).