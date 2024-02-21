Ученые создали меняющие цвет чернила для 3D-принтера

Американские инженеры из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали светочувствительные чернила для 3D-принтера, способные иметь разные оттенки в разных частях одного изделия без применения красителей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Эффект основан на наноструктурах, встречающихся в природе на крыльях бабочек. Они отражают, рассеивают и поглощают свет таким образом, что кажутся ярко-красными, синими или зелеными.

Исследователи смогли воссоздать естественный механизм, подвергнув материал ультрафиолетовому (УФ) излучению сразу после его выдавливания из экструдера 3D-принтера.