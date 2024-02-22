ИИ научился завоевывать доверие человека

Американские исследователи в области искусственного интеллекта (ИИ) из Калифорнийского университета в Сан-Хосе и других научных учреждений выяснили, что агенты ИИ (виртуальные помощники на основе нейросетей) могут научиться завоевывать доверие людей, меняя свой стиль общения. Исследование опубликовано в научном журнале Management Science (MNSC).
«Человек может заслужить доверие других людей, обучаясь этому методом проб и ошибок. ИИ может действовать точно так же», — отметил один из авторов работы Ян Ву.
По словам исследователей, они доказали, что агенты ИИ способны автономно разрабатывать стратегии, чтобы убедить окружающих в своей надежности.
«Поскольку социальное поведение агентов ИИ может эндогенно (в соответствии с внутренними факторами) определяться посредством интерактивного обучения, оно также способно предоставить нам новый инструмент для изучения поведения в сценариях, когда необходимо принимать решения и добиваться сотрудничества», — добавил соавтор исследования Кей Ютчен.