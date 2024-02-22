ИИ научился завоевывать доверие человека

«Поскольку социальное поведение агентов ИИ может эндогенно (в соответствии с внутренними факторами) определяться посредством интерактивного обучения, оно также способно предоставить нам новый инструмент для изучения поведения в сценариях, когда необходимо принимать решения и добиваться сотрудничества», — добавил соавтор исследования Кей Ютчен.