Ученые обнаружили самый длинный след волка в Европе

Ученые из Испании отследили самое длинное прохождение волка в Европе по его помету. Исследование опубликовано на официальном сайте Автономного университета Барселоны (UAB).

Когда специалисты проанализировали экскременты, они пришли к выводу, что самец серого волка по имени GW1909m прошел более 1240 километров от места своего рождения возле города Нордхорн (Германия). Животное пересекло Францию и добралось до Каталонских Пиренеев в Испании. Там волк поселился возле одной из деревень. Последний раз его видели в той местности около года назад.

Ученые отметили, что данное путешествие хищника побило рекорд своего сородича, прошедшего 1092 километра между Норвегией и Финляндией. Исследователи добавили, что такой длинный путь является примером поведенческой пластичности и физических способностей дикого животного. Во время странствия хищник проходил через ландшафты с крупными городами.

По мнению экспертов, благодаря подобным путешествиям волки находят отдаленные популяции сородичей. Это предотвращает генетическую изоляцию и кровное родство.