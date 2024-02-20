Unseenlabs запустит еще два спутника для слежения за судами в реальном времени

Французский поставщик морского наблюдения Unseenlabs планирует запустить свои 12-й и 13-й наноспутники не ранее марта, преодолевая половину пути к созданиюгруппировки, предназначенной для отслеживания судов в реальном времени в 2025 году.

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Немецкий поставщик космических услуг Exolaunch интегрирует спутники BRO-12 и BRO-13 на ракете Falcon 9 от SpaceX, запуск которой назначен на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии перевозчика Transporter 10.

Сеть геолокации радиочастоты Unseenlabs, состоящая из 11 спутников, в настоящее время может отслеживать и мониторить сигналы от судов по всему миру каждые четыре-шесть часов. Компании могут использовать группировку спутников для получения актуальных данных о положении судов для целей страхования, управления движением и экономии топлива, а правительства — для борьбы с незаконными деятельностями, такими как контрабанда.