Разработана компактная система распознавания лиц

Исследователи из Национального университета Ян Мин Чао Тун и Исследовательского института Хон Хай в Тайване разработали новую компактную систему распознавания лиц с использованием более плоской и простой оптики, требующей меньше энергии. Как показали тесты на 3D-реплике скульптуры Давида Микеланджело, технология работает также хорошо, как существующие технологии в смартфонах.

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Текущие коммерческие системы 3D-изображения в смартфонах извлекают глубинную информацию с использованием структурированного света. Однако оптические компоненты делают их громоздкими и сложными для интеграции в робототехнику, дополненную реальность и следующее поколение технологии распознавания лиц. Ученые обратились к ультратонким оптическим компонентам, которые могут заменить массивные компоненты для модуляции света.