Путин обратил внимание на острую для России экологическую проблему

Путин отметил, что проблема таяния вечной мерзлоты для России острее, чем для других стран
Таяние вечной мерзлоты представляет для России более острую проблему, чем для других стран, поскольку оно происходит быстрее и угрожает крупным населенным пунктам за Полярным кругом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"При таянии вечной мерзлоты в атмосферу поднимается огромное количество газов, которые наносят колоссальный ущерб окружающей среде, несопоставимый с выбросами автомобилей. Для нашей страны, где за Полярным кругом достаточно крупные и средние населенные пункты, и проблемы острее смотрятся. <...> Более того, в нашем регионе таяние ледников происходит быстрее, чем в других регионах мира. Для нас это абсолютно актуальная задача", - сказал он.
Говоря о возможности внедрения обязательного мониторинга состояния зданий в зоне вечной мерзлоты, Путин отметил:
"Конечно, нужно наблюдать за зданиями, которые построены на вечной мерзлоте. Они, если кто-то не знает, строятся на сваях, которые вбивают в вечную мерзлоту. <...> Если она тает, естественно, возникает вопрос, что делать с этими зданиями".
Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит в Центре международной торговли в Москве 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.