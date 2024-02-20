Путин обратил внимание на острую для России экологическую проблему

"При таянии вечной мерзлоты в атмосферу поднимается огромное количество газов, которые наносят колоссальный ущерб окружающей среде, несопоставимый с выбросами автомобилей. Для нашей страны, где за Полярным кругом достаточно крупные и средние населенные пункты, и проблемы острее смотрятся. <...> Более того, в нашем регионе таяние ледников происходит быстрее, чем в других регионах мира. Для нас это абсолютно актуальная задача", - сказал он.