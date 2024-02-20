В Египте раскопали роскошную гробницу писца фараона

Археологи из Чешского института египтологии при проведении раскопок в древнем некрополе города Абусира обнаружили богато украшенную шахтную гробницу высокопоставленного сановника, умершего в V или VI веке до нашей эры.

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Об открытии сообщает The History Blog. Археологи считают, что сановник умер в период персидского вторжения в Египет. Его гробница покрыта любопытными надписями. Расшифровка показала, что звали этого мужчину Джехутиемхат. Он был высокопоставленным сановником и занимал должность царского писца.

Северная от входа стена гробницы покрыта текстами, которые оказались отрывками из древнейших "Текстов пирамид". В частности, эти надписи содержат инструкции по исцелению укусов змей. Но ученые отмечают, что змеи, упомянутые в "магических текстах", не только представляли собой потенциальную опасность. Они одновременно могли служить могучими защитниками умершего в загробном мире и его мумии, оставшейся в мире живых.

"В то время как вход в расположенную неподалеку погребальную камеру Менечинекона охраняли стражи врат из 144-й главы "Книги мертвых", в случае с Джехутиемхатом эту роль играют змеи из более древних "Текстов пирамид", - говорит Рената Ландграфова, эксперт по древнеегипетскому языку. - Южная и западная стены украшены сценами жертвенных ритуалов и содержат обширный жертвенный список. На потолке погребальной камеры имеются изображения путешествия бога Солнца по небу в обе стороны, они сопровождаются гимнами восходящему и заходящему солнцу".

Внутри погребальной камеры был обнаружен большой каменный саркофаг, украшенный снаружи и изнутри иероглифическими надписями и изображениями богов. Например, верхняя сторона крышки саркофага украшена тремя колонками текста, представляющего собой отрывки из "Книги мертвых". Среди цитат имеется фрагмент, посвященный обожествлению частей тела умершего. Причем он включает в себя изображения тех богов, с которыми сравнивается умерший.

На внешних стенках саркофага ученые нашли отрывки из "Текстов пирамид", некоторые из них дублируют надписи на стенах. На нижней части внутренней стенки саркофага изображена богиня Хатхор и имеются приписываемые ей изречения.

"Богиня Хатхор внутри саркофага олицетворяет защитника, наставника и символическую мать умершего", - объясняет соавтор исследования Иржи Янак.