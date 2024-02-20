Ученые пришли к неожиданному выводу о форме Земли

Ученые пришли к выводу, что Земля изначально могла сформироваться плоской
На самых ранних стадиях своего формирования планеты были не сферами, а, возможно, имели сплюснутую форму. Такой неожиданный вывод сделала группа ученых Университета Центрального Ланкашира в журнале Astronomy & Astrophysics Letters. Он в корне меняет традиционные представления о рождении и планет, и самой Вселенной.
Этот процесс давно описан в теории аккреции ядра. Частицы космической пыли медленно собираются и слипаются вместе, образуя более крупные тела. Они в свою очередь притягивают к себе еще больше материи, разрастаются и превращаются в планеты. То есть масса растет постепенно и равномерно, начиная с крошечных зерен и заканчивая крупным космическим телом.
Однако новое исследование предлагает другую точку зрения, основанную на "теории нестабильности диска". Она предполагает, что протопланеты формируются не равномерно, а в короткие сроки после разрыва больших вращающихся дисков газа. Эту модель ученые заложили в компьютер, и он выдал новый механизм формирования планет-гигантов. Один из результатов показывает, что молодые планеты могут иметь сплюснутую форму вместо традиционной сферической.
Каковы будут последствия для понимания Вселенной? По мнению авторов, сплюснутая форма молодых планет может ответить на важнейший вопрос, как формируются планеты. А главное - дает ключ объяснению загадок гигантских экзопланет, расположенных на больших расстояниях от звезды-хозяина. Например, теория аккреции не может объяснить, как такие планеты смогли вырасти до огромных размеров в отдаленных регионах, где материалов, необходимых для их роста, явно не хватает. Сейчас ученые разрабатывают более точные компьютерные модели, чтобы найти новые подтверждения своей гипотезы.