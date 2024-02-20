$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Ученые пришли к выводу, что Земля изначально могла сформироваться плоской

На самых ранних стадиях своего формирования планеты были не сферами, а, возможно, имели сплюснутую форму. Такой неожиданный вывод сделала группа ученых Университета Центрального Ланкашира в журнале Astronomy & Astrophysics Letters. Он в корне меняет традиционные представления о рождении и планет, и самой Вселенной.

Ученые пришли к неожиданному выводу о форме Земли
© Российская Газета

Этот процесс давно описан в теории аккреции ядра. Частицы космической пыли медленно собираются и слипаются вместе, образуя более крупные тела. Они в свою очередь притягивают к себе еще больше материи, разрастаются и превращаются в планеты. То есть масса растет постепенно и равномерно, начиная с крошечных зерен и заканчивая крупным космическим телом.

Однако новое исследование предлагает другую точку зрения, основанную на "теории нестабильности диска". Она предполагает, что протопланеты формируются не равномерно, а в короткие сроки после разрыва больших вращающихся дисков газа. Эту модель ученые заложили в компьютер, и он выдал новый механизм формирования планет-гигантов. Один из результатов показывает, что молодые планеты могут иметь сплюснутую форму вместо традиционной сферической.

Астрофизики: Солнце «взяло паузу» по отношению к Земле

Каковы будут последствия для понимания Вселенной? По мнению авторов, сплюснутая форма молодых планет может ответить на важнейший вопрос, как формируются планеты. А главное - дает ключ объяснению загадок гигантских экзопланет, расположенных на больших расстояниях от звезды-хозяина. Например, теория аккреции не может объяснить, как такие планеты смогли вырасти до огромных размеров в отдаленных регионах, где материалов, необходимых для их роста, явно не хватает. Сейчас ученые разрабатывают более точные компьютерные модели, чтобы найти новые подтверждения своей гипотезы.

Наука и техника
10