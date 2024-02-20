Экран Samsung Galaxy Z Fold5 получил военную сертификацию

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5 прошел серию строгих испытаний, проведенных институтом UL Solutions, и получил военную сертификацию MIL-STD 810G. Это доказывает, что устройство прошло лабораторные испытания на устойчивость к различным внешним воздействиям, включая вибрацию, влагу, удары и температурные колебания, сообщает южнокорейское издание The Elec.

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В ходе испытаний 7-дюймовая гибкая матрица смартфона продемонстрировала надежную работу даже после четырехчасового замораживания внешней поверхности при температуре -10 градусов Цельсия. Кроме того, устройство успешно прошло тест на воздействие перепадов температуры от -32 до +63 градусов в течение двух часов три раза подряд.

Экран также был протестирован на устойчивость к падениям. Так, было проведено 26 экспериментов, в рамках которых устройство сбрасывали с высоты 1,22 метра в различных сценариях использования. Дополнительные тесты на соответствие стандарту MIL-STD 810G включали проверку устойчивости к вибрации, пыли, песку, влажности, соляному туману и ледяному дождю.