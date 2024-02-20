Европейский рынок смартфонов сменил лидера

В четвертом квартале 2023 года Apple впервые за 21 месяц обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Европе. Согласно данным аналитической компании Canalys, общий европейский рынок смартфонов сократился на 3%.

По данным последнего исследования Canalys, поставки смартфонов в Европу (за исключением России) снизились до 37,8 млн единиц в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple стала лидером рынка, увеличив поставки на 1% до 12,4 млн единиц. Отмечается, что занять первую строчку Apple смогла благодаря высокому спросу на линейку iPhone 15.

Samsung заняла второе место — 10,8 млн смартфонов (снижение на 12%). Тройку лидеров замыкает Xiaomi, поставки смартфонов которой составили 6 млн штук, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

Кроме того, несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на модели премиум-класса был на рекордно высоком уровне — почти 40% проданных смартфонов стоили $800 и выше.