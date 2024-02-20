В вибраторе обнаружили вирус для взлома криптокошельков

Пользовательница форума Reddit из США под ником VegetableLuck сообщила, что обнаружила на вибраторе Sexology опасное вредоносное ПО. На историю VegetableLuck обратило внимание издание 404 Media.

VegetableLuck рассказала журналистам, что она купила вибратор Pussy Power от компании Sexology в популярном магазине Spencer's в День святого Валентина (14 февраля). Однажды девушка решила зарядить свой Pussy Power и для этого подсоединила его через USB к компьютеру. Сразу после этого на ПК открылся браузер и активировалась загрузка файла, который антивирус опознал как вредоносный.

Вместе со своим рассказом VegetableLuck опубликовала на Reddit и тот самый файл, который был загружен после подключения вибратора к ПК. Некоторые независимые специалисты по информационной безопасности заинтересовались историей девушки и решили изучить опубликованный ею файл. Так, пользователь X (Twitter) под ником vx-underground заявил, что файл похож на известный стилер Luma, который специализируется на краже авторизационных данных от криптокошельков.

Vx-underground усомнился, что Luma попал на ПК VegetableLuck после подключения вибратора, так как кроме нее никто о подобных инцидентах не сообщил. При этом в сети опубликованы сотни отзывов на устройства марки Sexology. Для более точного вывода vx-underground задумался попросить VegetableLuck прислать ему именно свой экземпляр Pussy Power.