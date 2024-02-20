Астрофизики: Солнце «взяло паузу» по отношению к Земле

Астрофизики заявили, что Солнце «взяло паузу» по отношению к Земле
Солнце «взяло паузу» после всплеска активности.
Об этом сообщили астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Основной виновник всплеска активности на прошлой неделе, центр с номером 3576, переместился на обратную сторону Солнца, где, скорее всего, будет окончательно разрушен и уже не повернется к Земле.
В его отсутствие, вспышечная активность Солнца резко снизилась. На обращенной к Земле стороне нашей звезды в данный момент нет иных мощных активных областей.
Геомагнитное поле планеты будет оставаться спокойным не менее чем до пятницы, 23 февраля.
Ученые отмечают, что перерыв в магнитных бурях не означает перерыва во вспышечной активности в целом. Вероятность крупных вспышек на Солнце по-прежнему сохраняется.