Астрофизики: Солнце «взяло паузу» по отношению к Земле

Солнце «взяло паузу» после всплеска активности.

© NASA

Об этом сообщили астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Основной виновник всплеска активности на прошлой неделе, центр с номером 3576, переместился на обратную сторону Солнца, где, скорее всего, будет окончательно разрушен и уже не повернется к Земле.

В его отсутствие, вспышечная активность Солнца резко снизилась. На обращенной к Земле стороне нашей звезды в данный момент нет иных мощных активных областей.

Геомагнитное поле планеты будет оставаться спокойным не менее чем до пятницы, 23 февраля.