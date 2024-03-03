Карты памяти, батареи и разъемы для наушников: фишки старых смартфонов, которые вышли из моды
Флагманские Android-смартфоны претерпели множество изменений за годы. Хотя новые модели могут похвастать быстрыми процессорами, отличными камерами и экранами высокого разрешения, ради них производителям пришлось пожертвовать другими полезными функциями. Портал howtogeek.com рассказал о фишках, которые неплохо было бы вернуть в моду.
Уникальные дизайны
Производители смартфонов обычно гонятся за актуальными трендами, чтобы их новинки не отставали от конкурентов. Из-за этого современным рынком правят безрамочные экраны, сканеры отпечатков и большие блоки камер на задней панели. Подобные тренды хороши для потребителя, т.к. они делают смартфоны более функциональными, но в то же время погоня за модой лишила гаджеты индивидуальности. Мы потеряли изогнутые кромки экранов, датчики сердцебиения, полностью металлические корпусы и самовосстанавливающиеся панели. До того, как рынок захватил тренд на безрамочные экраны, модель смартфона и бренд можно было распознать по одному взгляду на переднюю панель устройства.
Заменяемые батареи
Не так давно выемные задние панели и батареи были нормой, но в какой-то момент производители отказались от этой комбинации в пользу незаменяемых батарей. И на то было несколько причин. Во-первых, подобная конструкция позволяет фирмам делать смартфоны тоньше, приклеивая батарею и заднюю панель прямо к смартфону. Во-вторых, запечатывание задней панели обеспечивает водонепроницаемость и сопротивление пыли.
Многие согласятся, что отказ от выемных батарей стоил этих преимуществ. Однако крупным компаниям все-таки стоит вернуться к планам и подумать, как можно внедрить заменяемые батареи, сохранив водонепроницаемость. В этом нет ничего невозможного — нужна только хорошая мотивация.
Фронтальные динамики
Современные смартфоны обычно получают динамики, направленные вниз. Их можно легко заслонить рукой, и для того, чтобы получить 100% громкости, динамик приходится обхватывать ладонью. Фронтальные же динамики обеспечивают большую четкость звука даже при низкой громкости. Некоторые модели в прошлом обладали одним динамиком сверху и одним снизу, что создавало некий аналог стереозвука. От этой компоновки отказались в пользу безрамочных экранов, но сложно сказать, стоило ли оно того.
Разъем для наушников
Универсальный (3,5 мм) разъем для наушников — это фишка, по которой меломаны скучают больше всего. Производители Android-смартфонов начали убирать его после того, как Apple отказалась от разъема в 2016. Решение оправдывали якобы высвобождением места под внутренние компоненты и повышенной водонепроницаемостью, но многие восприняли тренд в штыки. Беспроводные наушники, несмотря на все свои достоинства, обладают и недостатками, причем серьезными.
ИК-порт
ИК-порт — маленький модуль в верхней части смартфона, который можно использовать для управления разными устройствами, от телевизоров до прожекторов. ИК-порт и подходящее приложение спокойно могут заменить собой пульт от ТВ, но сейчас он встречается крайне редко.
Слот под карту памяти
Возможность расширять встроенное хранилище за счет microSD карт до сих пор существует на некоторых смартфонах, но постепенно становится все более редкой функцией. Да, карты работают медленнее, чем базовые накопители, зато они позволяют задешево получить гораздо больше свободного места на смартфоне. Аналитики полагают, что производители начали отказываться от слотов под карты памяти, чтобы продавать покупателям более дорогие варианты смартфонов с повышенным объемом накопителя.