Карты памяти, батареи и разъемы для наушников: фишки старых смартфонов, которые вышли из моды

Флагманские Android-смартфоны претерпели множество изменений за годы. Хотя новые модели могут похвастать быстрыми процессорами, отличными камерами и экранами высокого разрешения, ради них производителям пришлось пожертвовать другими полезными функциями. Портал howtogeek.com рассказал о фишках, которые неплохо было бы вернуть в моду.

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Уникальные дизайны

Производители смартфонов обычно гонятся за актуальными трендами, чтобы их новинки не отставали от конкурентов. Из-за этого современным рынком правят безрамочные экраны, сканеры отпечатков и большие блоки камер на задней панели. Подобные тренды хороши для потребителя, т.к. они делают смартфоны более функциональными, но в то же время погоня за модой лишила гаджеты индивидуальности. Мы потеряли изогнутые кромки экранов, датчики сердцебиения, полностью металлические корпусы и самовосстанавливающиеся панели. До того, как рынок захватил тренд на безрамочные экраны, модель смартфона и бренд можно было распознать по одному взгляду на переднюю панель устройства.

Заменяемые батареи

Не так давно выемные задние панели и батареи были нормой, но в какой-то момент производители отказались от этой комбинации в пользу незаменяемых батарей. И на то было несколько причин. Во-первых, подобная конструкция позволяет фирмам делать смартфоны тоньше, приклеивая батарею и заднюю панель прямо к смартфону. Во-вторых, запечатывание задней панели обеспечивает водонепроницаемость и сопротивление пыли.

Многие согласятся, что отказ от выемных батарей стоил этих преимуществ. Однако крупным компаниям все-таки стоит вернуться к планам и подумать, как можно внедрить заменяемые батареи, сохранив водонепроницаемость. В этом нет ничего невозможного — нужна только хорошая мотивация.

Фронтальные динамики

Современные смартфоны обычно получают динамики, направленные вниз. Их можно легко заслонить рукой, и для того, чтобы получить 100% громкости, динамик приходится обхватывать ладонью. Фронтальные же динамики обеспечивают большую четкость звука даже при низкой громкости. Некоторые модели в прошлом обладали одним динамиком сверху и одним снизу, что создавало некий аналог стереозвука. От этой компоновки отказались в пользу безрамочных экранов, но сложно сказать, стоило ли оно того.

Разъем для наушников

Универсальный (3,5 мм) разъем для наушников — это фишка, по которой меломаны скучают больше всего. Производители Android-смартфонов начали убирать его после того, как Apple отказалась от разъема в 2016. Решение оправдывали якобы высвобождением места под внутренние компоненты и повышенной водонепроницаемостью, но многие восприняли тренд в штыки. Беспроводные наушники, несмотря на все свои достоинства, обладают и недостатками, причем серьезными.

ИК-порт

ИК-порт — маленький модуль в верхней части смартфона, который можно использовать для управления разными устройствами, от телевизоров до прожекторов. ИК-порт и подходящее приложение спокойно могут заменить собой пульт от ТВ, но сейчас он встречается крайне редко.

Слот под карту памяти