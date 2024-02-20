Установлено происхождение нетленных таримских мумий

Междисциплинарная и международная команда ученых при помощи генетического анализа установила довольно неожиданное происхождение загадочных мумий, которые были найдены похороненными в лодках в китайской пустыне.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Journal, а коротко о нем рассказывает Arkeonews. Ученые проанализировали генетические образцы, отобранные от таримских мумий. Для науки они представляют загадку. Сотни мумифицированных тел были найдены в 1990 году на северо-западе Китая. Они были похоронены в лодках, причем захоронения находились в суровой пустынной местности на территории Таримской впадины Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Одной из главных загадок являлось происхождение мумий. Во-первых, тела и одежда сохранились поразительно хорошо, они почти нетронуты следами разложения, хотя возраст мумий составляет около 4000 лет. У большинства сохранились не только черты лица, но и естественный цвет волос. Во-вторых, отмечает Вэньин Ли из Синьцзянского института культурных реликвий и археологии, эти люди выглядели как "пришельцы из чужих земель". Они обладали высоким ростом, несвойственным другим местным жителям. У некоторых были светлые волосы. К тому же они носили шерстяные фетровые шляпы и кожаные сапоги, чего не было у местного населения.

В рамках нового исследования ученые провели генетический анализ образцов, отобранных у 13-ти мумий. Результаты удивили ученых. Вопреки ожиданиям, мумии оказались местными. Генетический анализ подтвердил, что эти люди не были "мигрантами, привезшими технологии с Запада", как предполагалось ранее. Анализ датировал исследованные мумии периодом от 2100 до 1700 года до нашей эры. Эти люди оказались последними потомками древнего народа, исчезнувшего в Евразии после последнего ледникового периода. По сути, исчезнувший народ был предком коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Северной Америке.

Анализ ДНК также показал, что мумии принадлежали местным жителям, которые не заключали браки с другими народами. Они тщательно сохраняли свою культурную самобытность, поэтому даже внешне отличались от других местных народов. Вероятно, это была высокоразвитая культура, освоившая новые по тем временам технологии. Известно, что эти люди носили тканую шерстяную одежду, строили ирригационные системы, выращивали пшеницу и просо, чего не делали другие местные народы, пасли овец и коз и производили сыр.

Загадкой для ученых остается то, почему этих людей хоронили в лодках, покрытых шкурами крупного рогатого скота, да еще и с веслами. Такая погребальная практика не встречалась больше нигде в регионе исследования. Ученые говорят, что она вообще лучше всего ассоциируется с погребальными традициями викингов, но ведь те появились лишь спустя три тысячелетия после захоронения таримских мумий.