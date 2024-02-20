Президент Microsoft назвал ИИ важнейшим после печатного станка изобретением

Искусственный интеллект (ИИ) можно считать самой важной технологией, появившейся со времен изобретения печатного станка в XV веке. Такое мнение высказал президент американской компании Microsoft Брэд Смит в интервью испанской газете El País.

"Я считаю, что искусственный интеллект является самым важным изобретением для человеческого разума со времен появления печатного станка", - сказал Смит.

Как в прошлом печатный станок сделал чтение доступнее и позволил рыночной экономике развиваться успешнее, так сейчас ИИ может помочь человечеству разработать новый способ мышления, добавил он.

Тем не менее, как пишет газета, существует несколько рисков, связанных с использованием ИИ. Смит выделил такие проблемы, как случаи нарушения авторских прав и возросшее количество кибератак. Особую обеспокоенность у президента Microsoft вызывает использование технологии дипфейка, при помощи которой злоумышленники могут попытаться повлиять на результаты выборов.

В этой связи Смит подчеркнул необходимость регулирования технологии ИИ. Как сообщает El País, президент американской компании встретился 19 февраля в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом и заявил, что будут объявлены "новые совместные инициативы с испанским правительством в области кибербезопасности и ответственного искусственного интеллекта".