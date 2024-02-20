В Андах нашли монументальное сооружение времен Стоунхенджа

Монументальное сооружение докерамического периода обнаружили антропологи в северных Перуанских Андах. Оно представляло собой каменный круг из крупных, отдельно стоящих и вертикально расположенных валунов. Это древнейший известный пример использования такой технологии строительства в регионе.

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Сооружение располагалось на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Диаметр площадки составляет около 18 м. Ученые определили, что его возвели в 2850 году до нашей эры.

«Это сооружение было построено примерно за 100 лет до Великих египетских пирамид и примерно в то же время, что и Стоунхендж», – отметил антрополог из Университета Вайоминга Джейсон Тухи.

Площадь могли использовать для религиозных ритуалов самые первые люди, заселившие регион. Ученые рассказали, что докерамический период, когда был построен памятник, являлся переходным. Местные жители занимались в основном охотой и собирательством, но уже начали осваивать сельское хозяйство. Прибрежные общины, живущие рыбной ловлей, стали торговать с формирующимися горными обществами, которые выращивали полезные культуры.

Другие находки на этом месте включали необработанный лазурит, кристаллы кварца и фрагменты керамических сосудов. Самые «молодые» артефакты датируются 500-200 годами до нашей эры. Это показывает, что площадь использовали на протяжении нескольких тысячелетий. Но в конечном итоге его забросили по неустановленным причинам, сообщает Arkeonews.