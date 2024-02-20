Раскрыт механизм принятия решений в мозге человека

Нейробиологи определили набор правил, которым руководствуется мозг при принятии решений, связанных с физическим награждением (еда и деньги) и когнитивной наградой (удовлетворение от доступа к искомой информации). Они также выявили, что латеральный поводок (habenula) — та часть мозга, которая регулирует этот тип принятия решений.

По словам авторов, исследование не только дает представление о древней области мозга, но также может помочь людям, которые страдают от ОКР или сталкиваются со сложным для них выбором, например, проходить ли генетическое тестирование, которое потенциально может выявить склонность к заболеваниям. Если удастся понять, какая часть процесса принятия решения нарушена, то можно точно нацелиться на нее и более эффективно лечить некоторые психические заболевания.