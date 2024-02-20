Wyze призналась в утечке записей с камер 13 тысяч клиентов

Производитель камер видеонаблюдения Wyze заявил, что из-за технического сбоя пользователи получили доступ к камерами 13 тыс. других клиентов. Одна из пострадавших пожаловалась, что за ней следили, пока она переодевалась, сообщает Spiegel.

Представители Wyze объяснили, что сбой был связан со сторонней клиентской библиотекой кэширования, которая была добавлена в ее систему. При высокой нагрузке на сеть смешались идентификаторы устройств и пользователей, из-за чего 13 тыс. человек могли видеть миниатюры видео из других домов, а 1,5 тыс. пользователям удалось открыть полноценную трансляцию с чужих камер. В компании заверили, что внедрят дополнительный уровень аутентификации пользователей перед просмотром видео, чтобы избежать повторного сбоя.

В соцсетях и на форуме Reddit пользователи высказали свое недовольство произошедшим и даже принялись отказываться от сервиса. Одна из пострадавших, 23-летняя американка, опубликовала скриншот с письмом от Wyze.

«В вашем случае, по-видимому, записи с камеры просматривал кто-то другой», — говорится в письме.

По словам девушки, во время сбоя она переоделась, и в этот момент за ней, судя по всему, наблюдал незнакомый человек. В результате девушка удалила свой аккаунт Wyze.