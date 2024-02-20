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Из-за сбоя тысячи камер Wyze стали показывать видео другим пользователям

Производитель камер видеонаблюдения Wyze заявил, что из-за технического сбоя пользователи получили доступ к камерами 13 тыс. других клиентов. Одна из пострадавших пожаловалась, что за ней следили, пока она переодевалась, сообщает Spiegel.

Wyze призналась в утечке записей с камер 13 тысяч клиентов
© РИА Новости

Представители Wyze объяснили, что сбой был связан со сторонней клиентской библиотекой кэширования, которая была добавлена в ее систему. При высокой нагрузке на сеть смешались идентификаторы устройств и пользователей, из-за чего 13 тыс. человек могли видеть миниатюры видео из других домов, а 1,5 тыс. пользователям удалось открыть полноценную трансляцию с чужих камер. В компании заверили, что внедрят дополнительный уровень аутентификации пользователей перед просмотром видео, чтобы избежать повторного сбоя.

В соцсетях и на форуме Reddit пользователи высказали свое недовольство произошедшим и даже принялись отказываться от сервиса. Одна из пострадавших, 23-летняя американка, опубликовала скриншот с письмом от Wyze.

«В вашем случае, по-видимому, записи с камеры просматривал кто-то другой», — говорится в письме.

По словам девушки, во время сбоя она переоделась, и в этот момент за ней, судя по всему, наблюдал незнакомый человек. В результате девушка удалила свой аккаунт Wyze.

В прошлом Wyze уже сталкивалась с похожей ситуацией, однако на этот раз сбой оказался масштабнее. Ожидается, что компанию ждут судебные иски, так как отправленных по электронной почте извинений может быть недостаточно.

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