Названа оптимальная температура для процветания жизни на Земле

Международная группа ученых определила температуру, наиболее благоприятную для проживающих на Земле живых существ. Она составила 20 градусов Цельсия.

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Исследование показало, что такой показатель оптимален и для наземных, и для водных видов, и даже для микроорганизмов. Температура в 20 градусов имеет решающее значение для эффективности биологических процессов, что связано с молекулярными свойствами воды в клетках.

Известно, что эффективность химических процессов внутри клеток возрастает с повышением температуры. Но она быстро снижается, если становится слишком жарко.

Ученые заключили, что превышение температурного порога в 20 градусов может привести к значительным изменениям среди организмов. Морские виды в случае потепления могут мигрировать в более прохладные регионы, но наземные подвергаются повышенному риску – им сложно перемещаться на большие расстояния из-за «ландшафтов, измененных городами, сельским хозяйством и другой человеческой инфраструктурой».

В регионах, где температура будет постоянно превышать 20 градусов, может начаться массовое вымирание. Подобное уже происходило в периоды прошлых глобальных потеплений. Критическим пределом для выживания организмов (включая человека) ученые считают показатель в 42 градуса Цельсия, сообщает The Conversation.