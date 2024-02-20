Названа оптимальная температура для процветания жизни на Земле
Международная группа ученых определила температуру, наиболее благоприятную для проживающих на Земле живых существ. Она составила 20 градусов Цельсия.
Исследование показало, что такой показатель оптимален и для наземных, и для водных видов, и даже для микроорганизмов. Температура в 20 градусов имеет решающее значение для эффективности биологических процессов, что связано с молекулярными свойствами воды в клетках.
Известно, что эффективность химических процессов внутри клеток возрастает с повышением температуры. Но она быстро снижается, если становится слишком жарко.
Ученые заключили, что превышение температурного порога в 20 градусов может привести к значительным изменениям среди организмов. Морские виды в случае потепления могут мигрировать в более прохладные регионы, но наземные подвергаются повышенному риску – им сложно перемещаться на большие расстояния из-за «ландшафтов, измененных городами, сельским хозяйством и другой человеческой инфраструктурой».
В регионах, где температура будет постоянно превышать 20 градусов, может начаться массовое вымирание. Подобное уже происходило в периоды прошлых глобальных потеплений. Критическим пределом для выживания организмов (включая человека) ученые считают показатель в 42 градуса Цельсия, сообщает The Conversation.
Ученые отметили, что подобные исследования позволяют лучше спрогнозировать последствия глобального потепления. Ранее сообщалось, что потепление привело к быстрому отступлению льда в Гренландии. Там зафиксировали рост растительности и водно-болотных угодий.