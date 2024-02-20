В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля

В WhatsApp появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий с их профиля. Разработчики готовятся запретить делать скриншоты аватарок, пишет портал WABetaInfo.

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Отмечается, что еще пять лет назад из мессенджера была удалена функция, позволяющая пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей. Отказ от этой функции был оправдан защитой конфиденциальных данных пользователей без ведома пользователей. Теперь в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.4.25 была обнаружена функция, которая блокирует скриншоты фотографий профиля.

При попытке сделать снимок экрана с фотографией профиля появляется уведомление, в котором говорится, что это невозможно. Подобное ограничение часто встречается в банковских приложениях или в мессенджере Telegram, если была установлена соответствующая опция отправителем снимка. Тем не менее злоумышленники могут запечатлеть фотографию с помощью другого смартфона, сфотографировав экран устройства, на котором открыт WhatsApp.