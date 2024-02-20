Раскрыто состояние американского лунного модуля Nova-C

Направляющийся к Луне посадочный модуль Nova-C после запуска основного двигателя, произведенного 16 февраля, находится в отличном состоянии. Соответствующие данные со ссылкой на американскую компанию Intuitive Machines сообщает SpaceNews.

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Издание отмечает, что в общей сложности космический аппарат (КА) на пути к Луне должен совершить три коррекции траектории, предполагающие включение маршевого двигателя.

Ранее компания сообщила, что модуль Nova-C возобновил штатную работу после обновления программного обеспечения. После отделения КА от носителя все системы первого отработали штатно, однако навигационная система модуля отклонила данные звездного датчика.

Ракета Falcon 9 с лунным модулем Nova-C американской компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.