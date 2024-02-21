Космонавт оценил сроки разгрузки «Прогресса» на орбите

«Результат нашей с Николаем [Чубом] ударной работы. ТГК "Прогресс МС-26" разгружен за полтора дня. Причем мы не просто разгрузили корабль, но и уложили все доставленные грузы по положенным местам и отметили это в базе данных», — сказал Кононенко.