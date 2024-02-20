Определено место для поиска Девятой планеты в Солнечной системе

Ученые провели новое исследование, посвященное поиску Девятой планеты, или планеты Х. Это гипотетический объект, который может находиться во внешней области Солнечной системы.

© Мир 24

Предыдущие наблюдения показали, что некоторые транснептуновые тела обладают необычными орбитами. Их колебания лучше всего объяснялись наличием крупной планеты с мощной гравитацией, чья сила притяжения влияла на близлежащие объекты. Но попытки обнаружить эту планету оставались безуспешными.

Астрономы из Калифорнийского технического института (США) провели мониторинг звездного неба с помощью системы обнаружения астероидов Pan-STARRS. Им удалось осмотреть наиболее обширный регион.

Исследование помогло ученым более точно определить, где могла бы скрываться Девятая планета. Они исключили 78% возможных локаций, установленных в ходе предыдущих научных работ.

Также ученые рассчитали параметры Девятой планеты. Согласно их данным, она в 6,6 раз массивнее Земли и вращается на расстоянии 500 астрономических единиц от Солнца (1 а.е. – приблизительное расстояние между Солнцем и Землей).

Таким образом, Девятая планета могла бы стать пятой по величине в Солнечной системе и единственной, чья масса находится в промежутке между массами Земли и Урана. Такие планеты распространены вокруг других звезд, и у астрономов мог бы появиться шанс исследовать подобный объект со сравнительно близкого расстояния.

К настоящему времени астрономы обследовали 80% мест, где может находиться Девятая планета. Они рассчитывают добиться успеха с помощью проекта LSST, чья цель – изучение околоземных астероидов (NEAS) и малых планетных тел, сообщает Astronomical Journal.