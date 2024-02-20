Определено место для поиска Девятой планеты в Солнечной системе

Астрономы определили места для поиска Девятой планеты в Солнечной системе
Ученые провели новое исследование, посвященное поиску Девятой планеты, или планеты Х. Это гипотетический объект, который может находиться во внешней области Солнечной системы.
Предыдущие наблюдения показали, что некоторые транснептуновые тела обладают необычными орбитами. Их колебания лучше всего объяснялись наличием крупной планеты с мощной гравитацией, чья сила притяжения влияла на близлежащие объекты. Но попытки обнаружить эту планету оставались безуспешными.
Астрономы из Калифорнийского технического института (США) провели мониторинг звездного неба с помощью системы обнаружения астероидов Pan-STARRS. Им удалось осмотреть наиболее обширный регион.
Исследование помогло ученым более точно определить, где могла бы скрываться Девятая планета. Они исключили 78% возможных локаций, установленных в ходе предыдущих научных работ.
Также ученые рассчитали параметры Девятой планеты. Согласно их данным, она в 6,6 раз массивнее Земли и вращается на расстоянии 500 астрономических единиц от Солнца (1 а.е. – приблизительное расстояние между Солнцем и Землей).
Таким образом, Девятая планета могла бы стать пятой по величине в Солнечной системе и единственной, чья масса находится в промежутке между массами Земли и Урана. Такие планеты распространены вокруг других звезд, и у астрономов мог бы появиться шанс исследовать подобный объект со сравнительно близкого расстояния.
К настоящему времени астрономы обследовали 80% мест, где может находиться Девятая планета. Они рассчитывают добиться успеха с помощью проекта LSST, чья цель – изучение околоземных астероидов (NEAS) и малых планетных тел, сообщает Astronomical Journal.
Ранее ученые присвоили имя первому квазиспутнику Солнечной системы. Он вращается синхронно с планетой Венера.