Google начала продавать коллекционную игрушку в виде робота Android

Официальный магазин товаров Google представил коллекционную фигурку Android Classic стоимостью $16 (около 1,4 тыс. руб.). Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Игрушка представлена ограниченным тиражом и доступна для покупки только в США. Она представляет собой 3-дюймовую виниловую фигурку маскота операционной системы Android с подвижными руками.

«Мы очень рады представить долгожданную коллекционную фигурку Android! Этот Bugdroid полон индивидуальности и, несомненно, украсит любой письменный стол или книжную полку», — гласит описание фигурки.

GizmoChina пишет, что робота зовут Bot, однако на странице товара это имя не упоминается. Вместо этого встречается слово Bugdroid, которым многие годы описывают маскота мобильной операционной системы.

Производитель фигурки неизвестен, однако в сети предполагают, что игрушку создала компания Dead Zebra. Ранее она уже выпускала другие фигурки и предметы совместно с Google.