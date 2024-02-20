Ученые обнаружили красный лед у берегов Приморского края

Ученые зафиксировали в акватории Приморья необычный природный феномен — морской лед окрасился в красный цвет. Как сообщает РИА Новости, в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН объяснили, что такой оттенок поверхность приобрела из-за вмерзших рачков.

Феномен зафиксировали во время мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе. Почти ежегодно в период таяния льда ученые регистрируют окрашивание его в коричневый или зеленый цвета, однако до этого во всех случаях причиной были микроводоросли. Теперь же в подледном слое воды они полностью отсутствуют.