Ученые обнаружили красный лед у берегов Приморского края

Ученые объяснили появление в акватории Приморья «кровавого» льда
Ученые зафиксировали в акватории Приморья необычный природный феномен — морской лед окрасился в красный цвет. Как сообщает РИА Новости, в Национальном научном центре морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН объяснили, что такой оттенок поверхность приобрела из-за вмерзших рачков.
Специалисты взяли пробы покрасневшего льда и выяснили, что в нем содержатся тысячи представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.
«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов», — добавили в центре.
Феномен зафиксировали во время мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе. Почти ежегодно в период таяния льда ученые регистрируют окрашивание его в коричневый или зеленый цвета, однако до этого во всех случаях причиной были микроводоросли. Теперь же в подледном слое воды они полностью отсутствуют.
Специалисты призвали местных жителей сообщать в научный центр о фактах окрашивания воды или льда. Их изучение поможет составить более полную картину о ситуации в морских биосистемах.