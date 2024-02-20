В Австралии и Новой Зеландии одобрили генно-модифицированные бананы

Власти Австралии и Новой Зеландии одобрили генно-модифицированные бананы. Об этом говорится на сайте государственной продуктовой организации.

Заявку на производство тропических фруктов искусственно выведенного сорта «Кавендиш QCAV-4» подали сотрудники технологического университета в Квинсленде. Это первая разновидность бананов с генетическими модификациями, которую одобрили в мире.

Команду ученых возглавлял профессор Джеймс Дейл. Работа в данной области заняла свыше 20 лет, семь из них ушли на полевые испытания. В результате плоды показали высокую устойчивость к «панамской болезни», которая угрожает бананам по всему миру.

Сорт бананов «Кавендиш» считается самым популярным на планете. На него приходится 47% объема мирового производства. Пять лет назад в КНР удалось вывести новую линию этого сорта, устойчивую к «панамской болезни». Позднее исследования продолжились в других странах.