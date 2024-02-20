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Опубликовано фото складного смартфона Vivo с интерфейсом компьютера Apple

В сети появились фотографии складного смартфона Vivo X Fold 3, на экране которого отображается интерфейс операционной системы macOS, на которой работают компьютеры Apple. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на инсайдера WhyLab.

Cкладной смартфон Vivo X Fold 3 получит поддержку macOS
© WHYLAB/Weibo

Согласно источнику, новый смартфон Vivo может получить функцию удаленного управления компьютерами Apple. Как будет реализована поддержка компьютеров на macOS, не сообщается. Также неизвестным остается, принимает ли участие в разработке софта Apple.

Вероятно, Vivo намерена такой функцией привлечь пользователей Apple, которые давно хотели попробовать складные смартфоны. По слухам, сама Apple пока не спешит с выпуском iPhone с гибким экраном, а первым ее подобным устройством окажется iPad, который может выйти не раньше следующего года.

По слухам, Vivo X Fold 3 получит экран с разрешением увеличенным до 2480х2200 пикселей против 1916х2160 в X Fold 2, а разрешение внешнего дисплея увеличат до 2748х1172 пикселей. Смартфону также приписывают 50-мегапиксельную основную камеру, поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и аккумулятор емкостью 5600 мАч. В продажу могут поступить две версии — Vivo X Fold 3 и Pro-версия. Дата презентации пока не раскрывается.

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