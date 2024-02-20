Раскрыт механизм загадочного космического явления

Международная группа астрономов получила новые доказательства того, что загадочные быстрые радиовсплески могут быть связаны с особым типом нейтронных звезд, называемых магнитарами. Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, раскрывают механизм этого явления.

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Ученые наблюдали магнитар SGR 1935+2154, который также является пульсаром. Известно, что со временем вращение пульсара замедляется из-за рассеивания энергии за счет влияния магнитного поля. При этом скорость вращения иногда резко увеличивается, что известно под названием глитча, или снижается (антиглитч). Причиной такого поведения является внезапное изменение структуры, например, звездотрясение.

В 2022 году космический корабль НАСА NUSTAR и инструмент NICER на борту Международной космической станции наблюдали еще один быстрый радиовсплеск от SGR 1935+2154. Анализ рентгеновского и радиоизлучения показал, что во время вспышки магнитар существенно замедлил скорость своего вращения, что подразумевало взаимосвязь между глитчем и всплеском.

Незадолго до вспышки также были заметны колебания в рентгеновском излучении. Это указывает на то, что магнитар был готов высвободить магнитную энергию до самой вспышки, но сдвиг в скорости вращения создал условия, необходимые для генерации быстрого радиовсплеска.