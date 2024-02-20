Найдена самая «прожорливая» черная дыра

Ученые открыли сверхмассивную черную дыру, которая в течение суток поглощает объем материала, эквивалентный массе Солнца. Она расположена в центре квазарной галактики под названием J0529-4351.

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Масса черной дыры оценивается в 17-19 миллиардов солнечных масс. По словам астрономов, это самый «прожорливый» объект, который они видели.

Сверхмассивные дыры в миллионы и даже миллиарды раз превышают массу Солнца. Как правило, они находятся в центрах галактик.

Квазар J0529-4351 возник примерно через 1,5 млрд лет после Большого Взрыва. Это очень ранний период в истории Вселенной. Излучение квазара преодолело 12 млрд световых лет, прежде чем достичь Земли.

Ученые рассчитали, что дыра растет со скоростью около 370 солнечных масс в год. Это очень близко к пределу Эддингтона – максимальной стабильной скорости, с которой может питаться черная дыра, сообщает Nature Astronomy.

«Это самая яркая и ненасытная сверхмассивная черная дыра, которую мы видели на сегодняшний день», – заключили исследователи.

Ученые до сих пор не знают, как сверхмассивным черным дырам удается достичь своих гигантских размеров. Наблюдения за такими объектами, как J0529-4351, помогает лучше понять этот процесс.