Раскрыта российская цена нового складного смартфона Honor

В России стартовали продажи нового складного смартфона Honor Magic V2 по цене 160 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

В магазинах ритейлера новинка представлена в трех цветах: «Черный», «Фиолетовый» и «Полночный черный». В МТС сообщили, что по итогам предзаказов, которые открылись 9 февраля 2024 года, самым популярным цветом оказался «Фиолетовый» – на него пришлось 40% предварительных заказов. На «Черный» и «Полночный черный» цвета пришлось по 30% заявок.

Ритейлер считает, что новика Honor имеет большой потенциал на российском рынке. В первую очередь на это указывает быстро растущий спрос на складные смартфоны в России. Так, по данным МТС, в 2023 году в стране было продано 78,3 тыс. складных устройств на сумму 8,5 млрд руб., что 66% больше в штуках и на 61% в деньгах.

Honor Magic V2 имеет 7,92-дюймовый внутренний экран и 6,43-дюймовый внешний. Оба дисплея выполнены по технологии OLED, имеют частоту развертки 120 Гц и поддерживают HDR10+. За производительность новинки отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц.