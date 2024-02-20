Глава Минцифры раскрыл итоги расследования сбоя в доменной зоне .ru

Сбой в доменной зоне .ru/.рф произошел не из-за внешнего вмешательства, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, отвечая на вопрос об итогах расследования. Слова главы Минцифры приводит ТАСС.

«Расследование показало, что была чисто техническая проблема», — сказал Шадаев.

Он добавил, что «никаких следов» внешнего вмешательства специалисты не обнаружили.

До этого директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев заявлял, что причиной сбоя могла стать некорректная работа программного обеспечения (ПО), реализующего механизм подписи файла с данными зоны .ru. По его словам, изучением этого вопроса занимаются специалисты технического центра «Интернет» и MSK-IX.

Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. Это следует из данных сервиса Downradar.