Microsoft добавила ИИ Copilot в свою клавиатуру SwiftKey для Android

Накануне Microsoft обновила SwiftKey для Android, добавив в нее ИИ Copilot и поддержку GPT-4 Turbo.

© Ferra.ru

SwiftKey — это умная клавиатура, которая может учиться вашему стилю письма и позволяет вводить текст быстрее. Она включает Copilot — ежедневного ИИ-ассистента компании. Теперь пользователи могут задавать ему любые вопросы прямо внутри мобильных приложений.

После обновления, в панели инструментов SwiftKey появится значок Copilot. Вы можете использовать различные ИИ-функции для создания ответов, подведения итогов, изменения тона и переписывания содержимого.