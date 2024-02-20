Патч безопасности Windows 11 сломал «Проводник»

Пользователи тестовой сборки Windows 11 столкнулись с проблемой, связанной с обновлением безопасности ОС.

Выпущенный в феврале апдейт приводит к сбоям в работе «Проводника» и перезагрузке системы. Пользователи жалуются, что в Windows начала пропадать «Панель задач», а в некоторых случаях операционная система и вовсе не дает установить обновление Windows 11.

Наиболее популярные коды ошибок — 0x800f0922, 0x800f0982 и 0x80070002.

Когда пользователи пытались установить исправление безопасности, обновление успешно скачивалось, но после перезагрузки системы «Центр обновлений Windows» выводил окно с сообщением об ошибке.

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Проблема приводила к постоянной перезагрузке операционки, после чего пользователей возвращало к рабочему столу без установки апдейта. Аналогичная проблема ранее наблюдалась в январском обновлении Windows 11.