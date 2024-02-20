Индийские ученые обнаружили необычную лягушку

В джунглях Индии впервые обнаружили живую лягушку, на которой растет гриб. Об этом сообщается в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.

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Открытие сделали зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит, которые минувшим летом организовали экспедицию в лес штата Карнатака. В одном из придорожных прудов они нашли примерно 40 узкоголовых лягушек рода Hylarana intermedi, однако одна из них привлекла особенное внимание — на ней росло плодовое тело гриба из рода Мицены.

«Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки», — подчеркнули исследователи.