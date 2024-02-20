Индийские ученые обнаружили необычную лягушку

Ученые обнаружили живую лягушку, на боку которой вырос гриб
В джунглях Индии впервые обнаружили живую лягушку, на которой растет гриб. Об этом сообщается в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.
Открытие сделали зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит, которые минувшим летом организовали экспедицию в лес штата Карнатака. В одном из придорожных прудов они нашли примерно 40 узкоголовых лягушек рода Hylarana intermedi, однако одна из них привлекла особенное внимание — на ней росло плодовое тело гриба из рода Мицены.
«Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки», — подчеркнули исследователи.
В публикации подчеркивается, что обычно этот вид грибов встречается на гниющей древесине. Ученые сравнили подобное явление с паразитическими грибками, которые вызывают заболевания у амфибий, однако найденная особь выглядела «живой и активной». Ученые не стали забирать ее собой, а лишь сфотографировали с нескольких ракурсов.