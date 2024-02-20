Индийские ученые обнаружили гриб, растущий на живой лягушке

В джунглях Индии впервые удалось обнаружить живую лягушку, на которой растет гриб. Об этом сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.

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Необычное открытие удалось сделать летом 2023 года в лесу штата Карнатака. Ученые обнаружили на левом боку живой узкоголовой лягушки Рао плодовое тело гриба из рода Мицены, передает РИА Новости.

Ученые утверждают, что еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки. В статье отмечается, что этот гриб обычно встречается на гниющей древесине.