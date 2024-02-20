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Xiaomi и Leica объявили о создании института оптики для смартфонов

Xiaomi и Leica Camera AG объявили о создании Xiaomi x Leica Optical Institute, представляя собой значимый шаг в мире смартфонов. Основанный на оптической технологии Институт объединит цифровые изображения и искусственный интеллект, чтобы создать стандарт, поднимающий планку в технологии и пользовательском опыте.

Xiaomi и Leica объявили о создании института оптики для смартфонов
© globallookpress.com

Флагман Xiaomi 14 Ultra станет первым этапом в практической реализации этого стандарта. Институт будет посвящен глубоким инновациям в оптической технологии мобильных изображений, с акцентом на компактные ультрапрецизионные оптические линзы и вычислительную фотографию.

Совместно вложив ресурсы и собрав команду из более чем 200 экспертов, институт возглавляют Петер Карбе из Leica и Зенг Шучжонг из Xiaomi. Институт будет иметь три крупных лаборатории в Пекине с фокусом на аппаратное обеспечение камеры, изображения и оценку объективных и субъективных характеристик.

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