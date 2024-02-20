Xiaomi и Leica объявили о создании института оптики для смартфонов

Xiaomi и Leica Camera AG объявили о создании Xiaomi x Leica Optical Institute, представляя собой значимый шаг в мире смартфонов. Основанный на оптической технологии Институт объединит цифровые изображения и искусственный интеллект, чтобы создать стандарт, поднимающий планку в технологии и пользовательском опыте.

Флагман Xiaomi 14 Ultra станет первым этапом в практической реализации этого стандарта. Институт будет посвящен глубоким инновациям в оптической технологии мобильных изображений, с акцентом на компактные ультрапрецизионные оптические линзы и вычислительную фотографию.