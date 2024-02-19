На Apple Vision Pro появился первый отечественный онлайн-кинотеатр

Компания «Яндекс» выпустила версию приложения «Кинопоиск» для VisionOS, операционной системы, на которой работает гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. На это обратил внимание портал DTF. Таким образом «Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, клиент которого был адаптирован под новинку Apple.

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Версия «Кинопоиск» для VisionOS предлагает доступ к фильмам и сериалам, а также энциклопедии контента. Плеер имеет поддержку разрешения 4К и HDR, а также может воспроизводить файлы в оффлайн режиме, если они были предварительно загружены в память Apple Vision Pro.

В редакции DTF отметили, что внимательные пользователи рунета могли заметить выход версии «Кинопоиск» для VisionOS еще до официального анонса приложения. Дело в том, что интерфейс сервиса несколько раз появлялся в видеообзоре Apple Vision Pro на YouTube-канале Rozetked.

По словам шеф-редактора технокоммуникаций «Яндекса» Вадима Елистратова, Apple Vision Pro дает «лучшее от двух миров: и гигантское изображение, и HDR, и 3D, никак не влияющий на яркость».