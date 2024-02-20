Telegram начал отправлять СМС за счет пользователей в обмен на Premium

Разработчики Telegram запустили функцию, которая позволяет пользователям получить подписку Telegram Premium в обмен на отправку СМС с их счета. Они будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям, сообщает канал Telegram Info (TGInfo).

Нововведение было замечено на официальном сайте Telegram в разделе Peer-to-Peer Login Program. Пока функция доступна в некоторых странах и только для пользователей Android. Telegram будет использовать телефон пользователя для отправки не более 150 СМС в месяц за счет пользователя. После отправки определенного количества сообщений пользователь получит подписку Telegram Premium, которая даст ему доступ к дополнительным функциям и возможностям мессенджера. Telegram не возмещает стоимость отправленных сообщений.

Telegram также предупреждает, что участие в программе может повлечь за собой раскрытие номера телефона пользователя тем, кому отправляются СМС-коды, и наоборот. Пользователи должны быть осторожны и не давать свои коды авторизации никому.