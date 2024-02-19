В сеть утекли все подробности о новых смарт-часах Samsung

В сеть утекли маркетинговые материалы компании Samsung, которые раскрывают все характеристики и особенности нового фитнес-трекера компании Galaxy Fit 3. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно слитым файлам, Samsung Galaxy Fit 3 будет иметь прямоугольный циферблат, а также алюминиевый корпус с физической кнопкой на правой стороне. Еще гаджет получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Фитнес-трекер будет доступен в трех цветах: сером, серебристом и розовом.

В материалах также упоминается, что Samsung Galaxy Fit 3 имеет 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 256 на 402 пикселя и 2,5D-покрытием из стекла. Будущий фитнес-трекер будет на 46% крупнее и на 11% тоньше своего предшественника. Новинка также предложит больше вариантов оформления циферблата.

Samsung Galaxy Fit 3 оснащен множеством функций для здоровья и фитнеса. Он имеет встроенные пульсометр, датчик SpO2, трекер стресса, счетчик шагов, поддержку 101 режима тренировок и возможность автоматического отслеживания шести видов активностей. Будущий фитнес-трекер также получит трекер менструального цикла для женщин.

Новинка оснащена 16 МБ оперативной памяти и 256 МБ встроенной. Наконец, новинка получит аккумулятор емкостью 208 мАч, которого, как заявлено, будет хватать на 13 дней работы без подзарядки.