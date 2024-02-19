GizmoChina: OnePlus Watch 2 будут анонсированы на MWC 2024

Компания OnePlus планирует вернуться в сегмент «умных» часов после длительного перерыва. Последний раз бренд выпускал «умные» часы в 2021 году, и на сегодняшний день они остаются единственными. Теперь бренд официально начал тизерить второе поколение своих смарт-часов. Ожидается, что их дебют состоится на предстоящем мероприятии MWC 2024 в Барселоне. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Компания поделилась тизер-постером OnePlus Watch 2 на своем официальном форуме. Бренд не раскрывает официальное название устройства и его характеристики. Надпись на постере предлагает пользователям угадать их.

На тизерном изображении четко виден силуэт «умных» часов. Можно заметить металлическое шасси и выступ на правой стороне. Последний, как пишет GizmoChina, почти наверняка предназначен для заводной головки и физической кнопки вроде Digital Crown, как у Apple Watch.