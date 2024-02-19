GizmoChina: OnePlus Watch 2 будут анонсированы на MWC 2024
Компания OnePlus планирует вернуться в сегмент «умных» часов после длительного перерыва. Последний раз бренд выпускал «умные» часы в 2021 году, и на сегодняшний день они остаются единственными. Теперь бренд официально начал тизерить второе поколение своих смарт-часов. Ожидается, что их дебют состоится на предстоящем мероприятии MWC 2024 в Барселоне. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Компания поделилась тизер-постером OnePlus Watch 2 на своем официальном форуме. Бренд не раскрывает официальное название устройства и его характеристики. Надпись на постере предлагает пользователям угадать их.
На тизерном изображении четко виден силуэт «умных» часов. Можно заметить металлическое шасси и выступ на правой стороне. Последний, как пишет GizmoChina, почти наверняка предназначен для заводной головки и физической кнопки вроде Digital Crown, как у Apple Watch.
Выставка MWC 2024 пройдет с 26 по 29 февраля, то есть на следующей неделе. Там же, как ожидается, компания Tecno представит новую линейку смартфонов Pova 6.