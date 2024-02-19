Ученые создали пакеты из банановой кожуры на смену пластику

Исследователи из Университета Южной Дакоты в США предложили заменить пластиковую упаковочную пленку банановой. Новый материал не уступает пластику в прочности, при этом стремительно разлагается в почве.

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Ученые нашли способ извлекать из банановой кожуры лигноцеллюлозное волокно для биоразлагаемых упаковочных пленок. По их словам, с учетом гигантских объемов производимых и потребляемых в мире бананов пленкой из этого фрукта можно заменить до 40% всего производимого в мире пластика.

Авторы исследования измельчили банановую кожуру в блендере, химически обработали сырье, чтобы извлечь лигноцеллюлозу. Экстрагированные волокна подвергли отбеливанию, дистилляции и дополнительной химической обработке, после чего из полученного материала сформировали пленку.

Ученые заявили, что банановая пленка по прочности, прозрачности, водопроницаемости и эластичности не уступает пластиковому аналогу, при этом в почве за месяц разлагается более чем 90%, пишет Sustainable Chemistry and Pharmacy.