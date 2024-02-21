Samsung улучшила функцию перевода в реальном времени в наушниках

Samsung объявила о ряде обновлений, направленных на улучшение аудиовозможностей своих устройств. Новая функция Live Translate позволит использовать Galaxy Buds в качестве переводчика для телефонных звонков, делая легче общение на другом языке. Владельцы Galaxy S24 смогут использовать свои телефоны для перевода разговоров в режиме реального времени при использовании своих обновленных наушников.

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Пользователи, слушая собеседника через наушники, будут слышать переведенные слова на свой язык. В то время как собеседник услышит их на языке пользователя через динамик телефона. Samsung говорит, что это устраняет необходимость передачи телефона туда и обратно при общении на двух разных языках.

Компания также расширяет поддержку технологии Auracast на своих телефонах и планшетах, включая серию Galaxy S24. Auracast — это технология Bluetooth, позволяющая пользователям передавать звук с устройств, таких как телефоны и телевизоры, на неограниченное количество наушников, динамиков и наушников поблизости. Ранее Samsung предоставляла эту технологию только для своих смарт-телевизоров. С обновлением Galaxy Buds владельцы смогут использовать Auracast для передачи звука с их мобильных устройств на несколько наушников.