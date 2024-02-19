Каким будет новый смартфон Samsung Galaxy F15 за $180 и sAMOLED-дисплеем

Samsung готовится представить новый бюджетный смартфон — Galaxy F15 5G.

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Судя по утекшим фото устройства и его характеристикам, нас ждет новинка с Super AMOLED дисплеем с диагональю 6.6” и разрешением FullHD+, поддерживающим частоту обновления 90 Гц.

Galaxy F15 5G также получит аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. На задней панели разместится тройная камера, вероятно, с основным модулем на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп.

SamMobile

Samsung оснастит Galaxy F15 5G функцией Voice Focus для удаления помех во время звонков. Предположительно, телефон будет поставляться с предустановленной Android 14 и получит четыре крупных обновления операционной системы и пять лет обновлений безопасности.

Ожидается, что девайс будет работать на базе процессора MediTek Dimensity 6100+, получит 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ, и 128 ГБ встроенного хранилища вместе со слотом для карты памяти microSD.